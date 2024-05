Muitos gols no Pará Clube levam associados ao delírio

A quarta rodada da fase classificatória da primeira fase do Campeonato Interno de Futebol do Pará Clube, categoria Mista, estabeleceu a marca excelente de 21 gols assinalados pelas seis equipes disputantes, inclusive, o nível técnico e disciplinar foram enaltecidos tanto pela Comissão Administrativa atual, à frente o presidente, advogado Villar Júnior, com assessoramento dos diretores efetivos do esporte, Philippe Salvatti (titular), Deodoro Braga, Aluísio Alves e Marcelo Campos.

Os resultados dos jogos foram esses: Grêmio 4 x 2 Juventus; Flamengo 2 x 4 Girona e Internacional 4 x 5 Barca Boa. Amanhã, terça-feira, 28, o campeonato prossegue com apenas uma partida envolvendo os times do Grêmio e Internacional, o clássico que está mexendo com os nervos dos jogadores, comissão técnica e torcedores. Todos pensam somente na vitória ou seja: os dirigentes paraclubinos resolveram solicitar arbitragem do quadro da Federação Paraense de Futebol, evitando qualquer reclamações dos perdedores no encerramento da partida, segundo declarações da presidência do clube da Lomas Valentinas.

E na quarta-feira, 29, à noite, a quarta rodada será concluída com mais duas partidas que serão: na primeira, atuarão, às 20 horas, Barca Boa e Girona e na segunda partida prevista para 21 horas, jogarão, Juventus x Flamengo. Ambos os jogos também terão arbitragem do quadro da Federação Paraense de Futebol.

Por outro lado, em razão do feriado dessa quinta-feira, 30, a Coordenação de Esportes, com respaldo dos clubes disputantes, resolveu não realizar nenhuma partida valendo pelo campeonato interno. Todavia, o clube estará em funcionamento até à noite e com isso deverá acontecer a tradicional pelada entre associados que estão em dias com suas mensalidades junto ao departamento financeiro, caso contrário, estarão de fora dos jogos da pelada, segundo palavra do diretor Philippe Salvatti, com aval do presidente Villar Júnior.

Imagem: Nonato Batist/Ronabar