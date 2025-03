‘Mulas de patrão’ são valorizadas e desfilam em concursos e tropeadas

Em uma propriedade rural de Itapetininga (SP), a criação de muares de elite é a principal renda. No local, há mais de 170 animais, entre éguas, burros, mulas e jumentos.

A mula é um animal curioso, dócil e fiel ao dono. Anteriormente, elas estavam ligadas ao trabalho duro, como o transporte de cargas, mas, hoje, são as estrelas de diversos haras em todo o país.

Resultado do cruzamento da égua com o jumento, a espécie é criada com zelo máximo nos criadouros, que fazem parte de um negócio muito promissor. Em uma propriedade de Itapetininga (SP), a criação de muares de elite é a principal renda.

A categoria, denominada “mulas de patrão”, costumam ser preparados para competições. É um trabalho que exige força e habilidade para manter o desempenho e a qualidade de cada mula.

No local, que vende para todo o Brasil e também no exterior, uma mula pode chegar a até R$ 50 mil, devido à valorização do mercado. O valor é indiferente do propósito de utilização do animal, seja para tropeirismo, competições ou passeio.

Reprodução: G1

Foto: Reprodução/TV TEM