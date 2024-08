Mulheres Fabianas participam do 2º Encontro no Cassazum

Mulheres Militares ‘Fabianas da Guarnição de Belém”, vinculadas à área militar da Aeronáutica, realizaram o “2º Encontro” destinado à bravura e à união das mulheres que fazem a diferença na Força Aérea Brasileira. O evento já se tornou tradição e foi criado de forma fantástica pela presidente do Cassazum, Suboficial Heloísa Helena, que conta com apoio das mulheres militares aposentadas.

O objetivo do evento é reunir todas essas servidoras inativas, relembrando dos anos que trabalharam em diversos setores da Aeronáutica. As mulheres militares que estão na ativa enalteceram e parabenizaram a idealizadora de realizar o “Encontro das Fabianas da Guarnição de Belém”.

O evento aconteceu no salão do 14 Bis, no final de semana, quando 100 mulheres aposentadas e também da ativa foram homenageadas com direito a almoço e brinde, além do show musical proporcionado pelo grupo “Pagode das Meninas”.

“Encontro das Mulheres Fabianas da Aeronáutica, aprovado pela nossa concretização desse Encontro das mulheres guerreiras, visa, a cada ano, realizar essa programação festiva totalmente de felicidade que há anos não se falam e portanto tivermos essa idéia de fundar o “Encontro das Mulheres Fabianas da Guarnição de Belém”, explica Heloísa Helena, emocionada e abraçada com inúmeras mulheres satisfeitas.

A Coordenação Geral, à frente Heloísa Helena, contou com apoio das militares Jacqueline Carvalho, Elizângela Brito, Celiane Ribeiro e Vanuza Oliveira, ganhou cumprimentos pela beleza da programação festiva, pois, todas mulheres homenageadas e convidadas foram recebidas com fidalguia pelas coordenadoras.

Segundo Heloísa Helena, já começou alavancar a programação do 3º Encontro que ocorrerá no próximo ano.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar