Vídeo: Alcione reage após web sugerir vídeos feitos por IA

A cantora Alcione reagiu nas redes sociais após internautas sugerirem que vídeos dela sambando durante apresentações teriam sido produzidos por inteligência artificial.

As imagens viralizaram pela disposição e energia da artista no palco, levando muitos usuários a comentarem, em tom de brincadeira, que “Marrom” pareceria até “gerada por IA”.

Com bom humor, Alcione entrou na brincadeira e repercutiu entre fãs e seguidores nas redes sociais.

Os vídeos seguem circulando amplamente na internet e gerando comentários sobre a performance da cantora nos shows.