Jogo entre Paysandu x Nacional-AM terá arrecadação de alimentos como parte da Semana Nacional da Conciliação

A ação faz parte da campanha “Um acordo muda o jogo – e a solidariedade também!” organizada pelo TRT-8

Durante o jogo de amanhã entre o Paysandu Sport Clube e o Nacional-AM, pela Copa Norte, haverá arrecadação de alimentos não perecíveis entre os torcedores como parte da programação da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pela Justiça do Trabalho. O jogo acontece no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em Belém, às 20h, com a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line.

Intitulada “Um acordo muda o jogo — e a solidariedade também!” a campanha é um desdobramento local viabilizado por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado com os clubes do Remo e do Paysandu, no último dia 8, que incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível pelos torcedores de Remo e Paysandu. Válida até o dia 29 de maio, tem objetivo de fortalecer a cultura da conciliação, do diálogo, da cidadania e da responsabilidade social.

Os alimentos arrecadados serão destinados à Associação Civil Pará Solidário e à Aldeia Tupan – Cacica Kumanai Tembé, contribuindo para o apoio à famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

A ação do TRT-8 é organizada por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec) e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc-JT), que terá servidores entrando em campo com faixas da campanha, levando ao público a mensagem de incentivo à conciliação e à solidariedade.

Sobre a Semana Nacional de Conciliação

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026 será realizada em todo o país, de 25 a 29 de maio, pela Justiça do Trabalho. Com o slogan: “Um acordo muda o jogo”, a edição deste ano é inspirada em um dos eventos que mais traduz união e mobilização no país: a Copa do Mundo de Futebol. Como parte da campanha, o TRT-8 firmou Acordo de Cooperação Técnica com os clubes do Remo e Paysandu para arrecadação de alimentos não perecíveis durante partidas de futebol.

A iniciativa é coordenada nacionalmente pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e conta com o apoio dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A Semana de Conciliação já chega à sua 10ª edição em 2026 e busca estimular o maior número de acordos trabalhistas em verdadeiros mutirões pelo país.

Para conciliação no TRT-8, entre no link: https://www.trt8.jus.br/cejusc

Serviço:

Campanha Nacional de Conciliação: arrecadação de alimentos

Data: 20.05.2026

Hora: 20h

Local: Estádio do Mangueirão durante o jogo Paysandu x Nacional-AM

Por Marta Brasil/Imagem: Divulgação