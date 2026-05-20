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OLITEF participa de lives sobre educação financeira durante a Semana ENEF

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira – OLITEF participará de lives no dia 22 de maio, durante a programação da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira – Semana ENEF. Os encontros virtuais serão transmitidos pelo canal do Tesouro Nacional no YouTube e contarão com a participação de Nathalia Arcuri e Thiago Godoy, além de outros especialistas em educação financeira.

No dia 22 de maio, às 14h, o embaixador da OLITEF, Thiago Godoy, participa do bate-papo “Educação Financeira que transforma: conheça a OLITEF”, com Fabiana Rodopoulos, Bruna Marcelino e a professora Daiana Ketzer.

“O envolvimento da OLITEF na Semana Nacional de Educação Financeira é muito importante. Somos a maior olimpíada de educação financeira do país e a quarta maior olimpíada científica do Brasil. Crescemos a cada ano e estamos confiantes de que teremos milhões de alunos participantes em 2026”, afirma Daniel Leal.

Além das lives, a programação da OLITEF durante a Semana ENEF inclui duas palestras presenciais para estudantes na Universidade São Judas e Mackenzie, com foco em estratégias de investimento por meio do Tesouro Direto.

FÓRUM

A OLITEF também participará, a partir de 24 de maio, do Fórum Nacional da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), em Brasília. O encontro será realizado entre os dias 24 e 27 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

“A participação dos municípios é imprescindível para o sucesso da OLITEF e essa participação tem aumentado significativamente, resultado de parcerias com a Undime e as secretarias municipais e estaduais de educação. O fórum é um espaço muito importante para continuidade desse diálogo e para reforçar a importância da participação na OLITEF como meio no desenvolvimento da cidadania financeira dos jovens,” afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.

INSCRIÇÕES

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira é uma iniciativa nacional gratuita, realizada pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3. Na OLITEF 2026 já estamos com 11.700 escolas e as inscrições estão abertas até 01/setembro. No ano passado, a Olimpíada mobilizou quase 2 milhões de estudantes em mais de 13 mil escolas brasileiras.

Neste ano, a expectativa é distribuir R$ 7,7 milhões em prêmios. Cada escola sorteada receberá um kit educacional de R$ 100 mil, destinado à implantação de laboratórios de informática, ciências ou robótica, além de premiações individuais de R$ 8 mil em títulos públicos para gestores e professores. Escolas inscritas até 1º de julho terão o dobro de chances no sorteio dos kits educacionais.

Mais informações estão disponíveis em olitef.com.br.

Por Aline Bataglia/Imagem: Cauê Diniz

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