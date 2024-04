Aliás, Zé Francisco disse em alto e bom som ao prefeito Edmilson Rodrigues: que iria encarar o desafio, mas que segue como presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços dos Estados do Pará e Amapá – Fetracom-PA/AP, presidente do Sinthosp, o seu sindicato de técnicos em enfermagem e como dirigente nacional e estadual da central sindical UGT, sua base de ação político-partidária e sindical. Ed aceitou, lógico!