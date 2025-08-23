Mural do grupo Os Garotin na cidade natal de São Gonçalo é o retrato da realização de um sonho possível

Cria de São Gonçalo (RJ), município do estado do Rio de Janeiro, o trio Os Garotin fez questão de explicitar a origem no título do primeiro álbum do grupo fluminense, Os Garotin de São Gonçalo (2024), lançado em maio do ano passado. Um ano depois, a cidade retribui o gesto carinhoso de Anchietx (Lucas Anchieta), Cupertino (Victor Cupertino) e Leo Guima (Leonardo Guimarães) com a inauguração de mural em homenagem ao trio em rua do Centro de São Gonçalo.

Obra do artista visual Marcelo ECO, também nascido no município, o painel integra o projeto Cidade ilustrada e é o retrato da materialização de um sonho possível de ascensão e mobilidade social para garotos e garotas que vislumbram um futuro através da música.

“Alguns anos atrás, eu era só mais um pivete andando pelas ruas de São Gonçalo com um sonho até então muito distante e, por mais improvável que fosse, algo aqui dentro que eu nem sei explicar me dizia pra continuar. Nem sei de onde eu tirei aquela força, mas eu me dediquei arduamente dia após dia para conquistar meus objetivos. No início, muitas pessoas n acreditavam em mim, mas no fim eu só precisava acreditar em mim mesmo e a vida faria o resto”, celebrou Leo Guima em texto publicado hoje, 22 de agosto, na rede social do artista.

A vida se encarregou de compensar o esforço e o talento do trio com sucesso ascendente. Os Garotin são uma das atuais sensações da música brasileira nos dois últimos anos, exportando o suingue soul de São Gonçalo para todo o Brasil.

Por isso mesmo, o mural de Marcelo ECO não somente faz justiça ao trio, que esteve presente na inauguração da obra, como também eterniza esse momento de aclamação nacional do grupo, servindo como estímulo para garotins do futuro que hoje andam pelas ruas de São Gonçalo com um sonho no coração. O sonho é possível!

Foto: Ademir Jr. / Divulgação