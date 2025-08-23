sábado, agosto 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Mural do grupo Os Garotin na cidade natal de São Gonçalo é o retrato da realização de um sonho possível

Cria de São Gonçalo (RJ), município do estado do Rio de Janeiro, o trio Os Garotin fez questão de explicitar a origem no título do primeiro álbum do grupo fluminense, Os Garotin de São Gonçalo (2024), lançado em maio do ano passado. Um ano depois, a cidade retribui o gesto carinhoso de Anchietx (Lucas Anchieta), Cupertino (Victor Cupertino) e Leo Guima (Leonardo Guimarães) com a inauguração de mural em homenagem ao trio em rua do Centro de São Gonçalo.

Obra do artista visual Marcelo ECO, também nascido no município, o painel integra o projeto Cidade ilustrada e é o retrato da materialização de um sonho possível de ascensão e mobilidade social para garotos e garotas que vislumbram um futuro através da música.

“Alguns anos atrás, eu era só mais um pivete andando pelas ruas de São Gonçalo com um sonho até então muito distante e, por mais improvável que fosse, algo aqui dentro que eu nem sei explicar me dizia pra continuar. Nem sei de onde eu tirei aquela força, mas eu me dediquei arduamente dia após dia para conquistar meus objetivos. No início, muitas pessoas n acreditavam em mim, mas no fim eu só precisava acreditar em mim mesmo e a vida faria o resto”, celebrou Leo Guima em texto publicado hoje, 22 de agosto, na rede social do artista.

A vida se encarregou de compensar o esforço e o talento do trio com sucesso ascendente. Os Garotin são uma das atuais sensações da música brasileira nos dois últimos anos, exportando o suingue soul de São Gonçalo para todo o Brasil.

Por isso mesmo, o mural de Marcelo ECO não somente faz justiça ao trio, que esteve presente na inauguração da obra, como também eterniza esse momento de aclamação nacional do grupo, servindo como estímulo para garotins do futuro que hoje andam pelas ruas de São Gonçalo com um sonho no coração. O sonho é possível!

Foto: Ademir Jr. / Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Novo rosto de Anitta revive debate sobre padrão estético entre celebridades
Próximo artigo
Xabi sobre Rodrygo no banco do Real Madrid: “Decisões são minhas”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,863FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315