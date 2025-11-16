sábado, novembro 15, 2025
Musical de Percy Jackson chega ao Brasil em 2026

Adaptação de O Ladrão de Raios para os palcos será apresentada em São Paulo

Gabriel Avila

Atenção, semideuses! O Lab Cultural anunciou oficialmente neste sábado (15) que Percy Jackson – O Ladrão de Raios: O Musical chegará ao Brasil.

A produção é a primeira versão autorizada do espetáculo na América Latina e conta com direção geral de Daniel Salve para trazer a obra que adapta o primeiro livro da saga de Rick Riordan com roteiro de Joe Tracz e músicas de Rob Rokicki.

Percy Jackson – O Ladrão de Raios: O Musical tem estreia marcada para o segundo semestre de 2026 no Teatro Liberdade, em São Paulo. Os fãs podem fazer um pré-cadastro no site oficial da produção para receber informações sobre audições, temporada, abertura de vendas e mais.

Vale lembrar que antes de chegar aos palcos do Brasil, a saga retorna para a segunda temporada de Percy Jackson e Os Olimpianos. A produção retorna ao Disney+ em 10 de dezembro de 2025 adaptando Percy Jackson e o Mar de Monstroso segundo livro da saga.

