Mutirão oferece 100 vagas em novo hotel em Belém; veja como participar

Belém (PA) A rede hoteleira Vila Galé, que inaugura seu primeiro hotel na capital paraense o Vila Galé Collection Amazônia , abriu um mutirão de seleção com 100 vagas de emprego, voltadas para diversas áreas do novo empreendimento turístico na cidade .

Como funciona o mutirão

Os interessados devem comparecer entre os dias 22, 23 e 24 de agosto, das 8h às 12h, no Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP). Será uma oportunidade de passar por etapas rápidas de seleção presencial, com chance de garantir uma das vagas na nova unidade hoteleira.

Sobre o hotel Vila Galé Collection Amazônia

Trata-se do primeiro hotel da marca em Belém, parte de um plano de expansão da rede Vila Galé, muito ativa no setor hoteleiro brasileiro . A iniciativa vem ao encontro do crescimento da infraestrutura local, especialmente com os preparativos para a COP-30 em 2025 um incentivo que eleva a demanda por profissionais qualificados no setor.

Oportunidade para a população local

O mutirão representa uma excelente chance para moradores da capital e região metropolitana se inserirem no mercado de trabalho com boas perspectivas de crescimento. A rede Vila Galé, reconhecida por seus padrões de atendimento, oferece vagas que vão desde recepção, governança, cozinha e manutenção até áreas de gastronomia e eventos (conforme vagas típicas disponibilizadas pela rede em outras cidades) .

