“Não temos que xingar ninguém”, diz Lula após Janja atacar Musk

Sem citar o xingamento da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contra o empresário norte-americano Elon Musk, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite deste sábado (16) que não é preciso “ofender ninguém”. A declaração foi dada por Lula enquanto ele defendia o combate à fome em um festival organizado por Janja no G20, no Rio de Janeiro.

– Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade – disse Lula ao comentar uma conversa que teve com o papa Francisco sobre a campanha contra a fome.

Lula estava no palco do festival ao lado de Janja, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do cantor Gilberto Gil. Em sua fala, o petista prometeu que em 2026 nenhum brasileiro passará fome e disse esperar que o foco do G20 em questões sociais seja uma lição para o futuro. Durante um painel de debates neste sábado no G20, Janja xingou o empresário que é dono da rede social X.

– Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you (f***-se, na tradução literal), Elon Musk – afirmou a primeira-dama.

Musk reagiu o xingamento, compartilhou uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no X e escreveu “LOL”, sigla da expressão “Laughing Out Loud”, que significa em português “rindo alto” ou “gargalhando”.

– Eles vão perder a próxima eleição – afirmou Musk, também dono da Tesla e da Space X, ao comentar outra publicação que reproduzia o vídeo com a fala de Janja.

