Nasce a Associação Surf Pará (ASP) para Fortalecer o Surf no Estado

No dia 1º de maio de 2025, foi fundada a ASP – Associação Surf Pará, e no último dia 16 de maio foi assinado a ata de formação da diretoria.

Uma entidade comprometida com o fortalecimento do surf em todo o Estado do Pará. A ASP nasce com a missão de promover o esporte, a cultura e a preservação ambiental, por meio da realização de eventos, ações sociais e campanhas de conscientização.

A primeira grande realização da entidade será o Circuito COP30 Surf Pará 2025, que contará com quatro etapas em diferentes municípios paraenses:

• Julho – Praia do Atalaia, em Salinópolis

• Agosto – Praia de Ajuruteua, em Bragança

• Setembro – Praia da Princesa, em Algodoal (Maracanã)

• Outubro – Praia do Farol, em Mosqueiro

Além das competições, a ASP vai implantar escolinhas de surf nas principais praias onde a prática do esporte é tradicional, contribuindo com a formação de novos talentos e oferecendo oportunidades para crianças e jovens das comunidades litorâneas.

A entidade também atuará fortemente na área ambiental, com campanhas de coleta de garrafas PET, plásticos e entulhos, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação do litoral paraense e os impactos do lixo no ecossistema e na fauna marinha.

A ASP é uma instituição com responsabilidade social, cultural, ambiental e esportiva. Tem como presidente o surfista e empresário Silvinho Santos, que pratica o esporte há mais de 40 anos, e já ajudou a realizar diversos eventos de surf no estado e atualmente é Vice-Presidente da Federação Paraense de Surf – FEPASURF. Silvinho tem atuado ao lado do atual presidente da Federação, Noélio Sobrinho, na promoção e valorização do surf paraense.

A diretoria da ASP é composta por:

Presidente: Silvinho Santos

Vice-Presidente: Luiz Otávio

1º Secretário: Alexandre Bulhosa

2º Secretário: Márcio Borba

Tesoureira: Cleo Santos

1º conselheiro: Luciano Calandrine

2º Jean Macola

3º Justino

Representante dos atletas do Surf: Rafael Corrêa

Com o total respaldo da Federação Paraense de Surf, o Circuito COP30 Surf Pará 2025 valerá pontos para o ranking estadual e promete marcar uma nova fase para o surf no Pará.