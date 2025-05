Cristiano Ronaldo recebeu proposta de clube brasileiro, diz jornal espanhol

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes nos EUA. A informação foi publicada pelo jornal espanhol “Marca”, que diz que o craque português recebeu uma proposta de um clube brasileiro para participar da competição.

“O staff do jogador recebeu uma oferta importante de um time brasileiro. O que inicialmente parecia uma movimentação de mercado sem muito escopo está se tornando algo que pode ser transformado numa oferta fora do mercado com contribuições significativas de investidores externos. A oferta é tentadora e lhe abriria as portas para participar do Mundial de Clubes”, afirmou a publicação, sem dar o nome do clube que estaria envolvido.

Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras vão disputar a competição, de 15 de junho a 13 de julho.

De acordo com o “Marca”, o português de 40 anos vem perdendo o status de “intocável” no seu clube, o Al Nassr, da Arábia Saudita, já que os resultados na temporada ficaram aquém do esperado: sem títulos e fora da próxima Liga dos Campeões da Ásia. “O desconforto de Cristiano Ronaldo ficou evidente nas últimas partidas, principalmente após a derrota para o Al Ittihad, que terminou com CR7 saindo às pressas, sem nem passar pelo vestiário”, declarou o periódico.

Nesta temporada, CR7 disputou 46 partidas, anotando 39 gols pelo Al Nassr, de acordo com dados da plataforma Ogoal. O atleta português já conquistou cinco bolas de ouro na carreira (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) e, além de marcar uma era no Real Madrid, também tem passagens pelo Sporting, Manchester United e Juventus.

Segundo a revista “Forbes”, o português se tornou o primeiro atleta ativo de um esporte coletivo a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos na carreira.

