Neymar dispara contra arbitragem de São Paulo x Palmeiras

Craque do Santos reclamou da atuação do árbitro Ramon Abatti Abel, comandante do Choque-Rei pela 27ª rodada do Brasileirão

Luccas Melo, da Itatiaia

A polêmica arbitragem de Ramon Abatti Abel no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, neste domingo (5), está dando o que falar. Desta vez, quem comentou as decisões do árbitro na vitória palmeirense foi Neymar, craque do Santos.

Já após a partida, o meia de 33 anos comentou em uma publicação que repercutia um possível pênalti não marcado para o Tricolor. “Juizada ruim, hein. Erro atrás de erro”, escreveu o camisa 10.

São Paulo detona a arbitragem do Choque-Rei

Depois do jogo, o São Paulo publicou um comunicado oficial criticando duramente a atuação da arbitragem no confronto diante do Palmeiras. O Tricolor foi derrotado por 3 a 2, em um clássico marcado por lances polêmicos.

A principal queixa diz respeito a um lance ocorrido no início do segundo tempo, quando o time vencia por 2 a 0. Em uma disputa de bola dentro da área do Palmeiras, o volante Allan derrubou o atacante Gonzalo Tapia.

No entanto, o árbitro Ramon Abatti Abel nada marcou, e o VAR também não recomendou a revisão do lance.

