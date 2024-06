Alunos-atletas do Projeto Gol do Brasil conhecem dependências e gramado do Novo Mangueirão

Alunos-atletas do Projeto “Gol do Brasil”, acompanhados por familiares, conheceram na quarta-feira (26) as dependências do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em Belém. A visita teve a supervisão de técnicos do projeto e funcionários do estádio. Os jovens conheceram os vestiários, que já recebeu a seleção brasileira de futebol, as salas de hidromassagem e aquecimento, a sala de concentração dos árbitros e as arquibancadas. Também realizaram o sonho de entrar no gramado para “bater uma bola” e registrar o momento com muitas fotos.

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, ressaltou a importância do projeto desenvolvido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a parceria do Governo do Pará, por meio da Seel.

“Esse momento é de integração dos nossos alunos-atletas, onde estão visitando e podendo conhecer as dependências do nosso Novo Mangueirão. É uma alegria vê-los felizes com tudo que estão vendo aqui, além de pisarem pela primeira vez na grama do Mangueirão e bater uma bola com os colegas. O projeto da CBF conosco tem uma importância muita grande na vida deles. Além de estudarem, eles têm que tirar boas notas para se manter no projeto. Isso é um incentivo para cada um deles, e para seus familiares”, disse a secretária.

Gol do Brasil – Belém foi a primeira capital a receber o projeto, que atende crianças e adolescentes da rede pública de ensino pública, residentes em bairros próximos ao local das aulas. Os professores são treinados pela CBF. Os participantes aprendem aspectos técnicos e didáticos do futebol, adequados para cada faixa etária, a fim de facilitar a evolução individual.

O Gol do Brasil finalizou as atividades do primeiro semestre com a visitação dos alunos, divididos em dois grupos. Uma esteve no estádio pela manhã, e o outro à tarde. O projeto oferece 240 vagas para aulas de futebol gratuitas, atendendo meninos e meninas, de 6 a 17 anos.

Para o aluno-atleta José Carlos, conhecer o Novo Mangueirão foi uma experiência única. “Estou muito feliz por conhecer o Mangueirão por dentro e pisar, pela primeira vez, no gramado deste estádio lindo. Estou muito feliz por estar neste projeto, que vem mudando a minha vida. Estou melhorando cada vez mais nos meus estudos, e só tenho a agradecer ao Governo do Pará”, afirmou.

Rematrícula – Para os alunos antigos do projeto, a rematrícula será no período de 15 a 18 de julho, na sede da Seel, no Novo Mangueirão, lado A, das 9h às 15h.

Após a rematrícula será divulgado o número de vagas disponíveis para novos alunos. As 240 vagas oferecidas pela manhã e à tarde, conforme a faixa etária da criança e do adolescente. As aulas serão ministradas no Centro da Juventude (Ceju).

Documentação necessária: Os pais ou responsáveis devem apresentar declaração de matrícula na rede pública de ensino, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e cópias do RG e CPF.

Novos alunos – De 29 de julho a 1º de agosto será feita a matrícula dos novos alunos, na sede da Seel, no Mangueirão, lado A, das 9h às 15h.

Documentação do aluno-atleta: Declaração de matrícula na rede pública de ensino, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e cópias do RG e CPF.

Documentação do responsável: RG, CPF e comprovante de residência.

Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação