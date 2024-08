No Irã, milhares vão às ruas em funeral de líder do Hamas

Nesta quinta-feira (1º), milhares de pessoas participaram do funeral do chefe do gabinete político do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, Irã. O líder supremo do país, Ali Khamenei, que esteve a cargo da oração fúnebre.

A autoridade iraniana presidiu, no pátio da Universidade de Teerã, a oração diante dos caixões de Haniyeh e do seu guarda-costas, identificado como Wasim Abu Shaaban, morto na madrugada de quarta-feira (31), em um ataque atribuído a Israel.

Também estiveram presentes autoridades estatais e militares iranianas, como o presidente Masud Pezeshkian, bem como autoridades do chamado Eixo da Resistência, uma aliança informal anti-israelense, liderada por Teerã.

O Irã despediu-se de Haniyeh e manifestou solidariedade com os seus filhos presentes na cerimónia fúnebre. As informações são da Agência EFE.

Posteriormente, milhares de pessoas, que se reuniram perto do campus universitário, acompanharam o caixão do líder do Hamas e sua escolta até à emblemática Praça Azadi, em Teerã. Os participantes portando as bandeiras do Irão, da Palestina e da organização Hezbollah do Líbano, marcharam com gritos de “morte a Israel” e “morte aos Estados Unidos”.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH