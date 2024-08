Primo de MC Gui acaba de ser encontrado após sequestro

São Paulo — Em um evento chocante, o funkeiro MC Gui divulgou que seu primo, Kauan Castanheira, de 28 anos, foi sequestrado na noite de quarta-feira (31/7) enquanto dirigia uma van em Rio Grande da Serra, região do Grande ABC. O crime ocorreu quando Kauan transportava uma carga de tecidos finos, avaliada em cerca de R$ 10 mil. A informação foi confirmada pelo pai do artista, Rogério Alves.

O Sequestro de Kauan Castanheira

Kauan foi abordado e levado pelos bandidos enquanto trabalhava no transporte de tecidos finos. O valor estimado da carga era de R$ 10 mil. Este acontecimento trouxe à tona questões sobre a segurança dos motoristas e a vulnerabilidade dos trabalhadores de transporte de cargas valiosas.

MC Gui, usando suas redes sociais, fez um apelo emocionado pedindo ajuda para encontrar seu primo. “Meu primo tem duas filhas. A gente localizou uma van, que ele estava indo fazer uma entrega no trabalho dele, estava em chamas, pegando fogo”, declarou o funkeiro.

Como Kauan foi encontrado?

A busca por Kauan envolveu tanto as autoridades quanto a família. A van carbonizada encontrada rapidamente fez soar alarmes sobre o possível destino trágico de Kauan, no entanto, as investigações e o esforço contínuo culminaram na sua libertação.

Em um vídeo postado nas redes sociais, MC Gui conversava com uma familiar que confirmava que Kauan estava bem, aliviando, assim, todos os que estavam acompanhando o caso. “Glória a Deus”, escreveu o artista ao compartilhar a notícia.

