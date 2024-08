Novas datas para o 13º salário do INSS em 2024

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) enfrentarão uma mudança significativa no calendário de pagamento do 13º salário em 2024. O Ministério da Previdência Social revelou um novo cronograma, colocando fim à antecipação feita nos últimos anos.

Desde 2020, devido à pandemia de Covid-19, o governo federal decidiu adiantar o pagamento para o primeiro semestre, proporcionando uma ajuda emergencial para os idosos. Entretanto, essa prática será modificada a partir de 2024, retornando ao formato original.

Segundo o novo cronograma do Ministério da Previdência Social, o pagamento do 13º salário do INSS a partir de 2024 será dividido em duas parcelas. A primeira parcela será paga em agosto e a segunda em novembro, conforme estabelecido pela legislação vigente.

Esta mudança representa um retorno ao calendário tradicional, antes modificado pela pandemia. Durante os anos de 2020 a 2023, as parcelas foram pagas de forma antecipada, nos meses de maio e junho.

Qual o impacto desta mudança para os beneficiários?

Os aposentados e pensionistas, que aguardam ansiosamente pelo 13º salário para complementar sua renda, deverão se adaptar ao novo cronograma. Essa alteração pode gerar preocupações, pois muitos utilizam o valor extra para quitar dívidas ou planejarem despesas específicas.

Portanto, é crucial que os beneficiários se preparem financeiramente para essa mudança. O planejamento antecipado será essencial para manter as contas em dia até o recebimento das parcelas nos novos meses de pagamento.

O que os segurados precisam saber?

O Ministério da Previdência Social ainda deverá divulgar mais detalhes sobre as mudanças no cronograma de pagamento. Enquanto isso, é importante que os segurados estejam atentos e informados sobre como se preparar para o novo calendário.

Alguns pontos principais incluem:

As duas parcelas do 13º salário serão pagas em agosto e novembro.

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício.

A segunda parcela terá dedução de Imposto de Renda, quando for aplicável.

Os beneficiários poderão consultar os valores a receber dois dias antes do início do pagamento.

A modificação no cronograma visa um retorno à normalidade pré-pandemia, seguindo a legislação vigente. A comunicação constante e a busca por mais informações junto ao INSS serão fundamentais para ajudar os aposentados e pensionistas a fazerem um planejamento financeiro adequado.

Esteja atento às atualizações e orientações oficiais para utilizar seu benefício da melhor forma possível, considerando o novo calendário de pagamentos do 13º salário do INSS em 2024.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação