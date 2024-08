Marçal tem recorde de doações de pessoas físicas entre candidatos

Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, acumula mais de 10,6 mil doações de pessoas físicas na largada da campanha eleitoral. Os outros candidatos não têm um volume parecido de doações, que já renderam R$ 551 mil ao empresário.

O valor arrecadado é 55 vezes maior do que há 10 dez dias, quando Marçal declarou R$ 10 mil ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados foram compilados com base em atualizações que constavam na plataforma Divulgacandcontas do TSE, nesta quarta-feira (21). As informações são do blog de Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Do total de doações, 9.881 foram feitas por Pix. O número pode ser ainda maior, visto que a origem de 753 doações não foi revelada pela equipe de Marçal.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube SBT News