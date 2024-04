Novo Cartão Postal de Ananindeua, Parque Cultural Vila Maguary abre suas portas

Programação de inauguração está distribuída durante todo o mês de maio. Entre as atrações estão shows de Nilson Chaves, Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro, banda Fruta Quente, carimbó Toró-Açú e espetáculos com a atriz Cláudia Abreu e Silvero Pereira.

No próximo dia 28 de abril, domingo, a cidade de Ananindeua abre as portas de seu primeiro parque urbano: o Parque Cultural Vila Maguary. O complexo possui 35.000m² onde estão distribuídos os novos equipamentos culturais da segunda maior cidade do Pará.

Construído com recursos próprios do município, as obras levaram pouco mais de 08 meses para serem concluídas, entregando agora o primeiro teatro da cidade, museu interativo, uma imensa área de lazer e o histórico Casarão do Curtume totalmente reformado.

O prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, celebra a conquista e fala sobre a importância do novo cartão postal para os moradores: “o que nós estamos fazendo é abrir esse espaço para que as famílias e toda a população de Ananindeua possa usufruir. Queremos que a inauguração seja durante todo o mês de maio para dar oportunidade de todos conhecerem o parque, conhecerem o Casarão do Curtume, o teatro, o museu e compreender também a história de Ananindeua. Entender que história é essa que estamos construindo e que já existe, e que a população precisa se apropriar e se fazer pertencer”.

O Parque Cultural Vila Maguary foi projetado em uma área revitalizada de 35.000 m2, onde Ananindeua nasceu. Conta com área de contemplação, píer área de piquenique, redário e balanços, além de espaço para esportes radicais, como tirolesa e arvorismo e uma pista para passeio, caminhada e ciclismo.

O prédio do antigo curtume foi integralmente restaurado e dois restaurantes e uma galeria para exposições.

Primeiro teatro de Ananindeua está no Parque Vila Maguary

No dia 01 de maio, a programação de abertura do Parque Vila Maguary segue com a inauguração Teatro Municipal de Ananindeua, o primeiro da cidade.

Com capacidade de público de 322 pessoas, o Teatro Municipal de Ananindeua está estruturado para receber espetáculos cênicos e musicais, além de equipamento audiovisual para exibição de filmes.

O átrio também abriga o Museu Interativo de Ananindeua, onde a história do nascimento da cidade será contada a partir de um equipamento digital constituído por totens e mesas onde crianças, jovens e adultos serão convidados a fazer parte.

Equipamento de ponta e cinema

Equipado com as mais recentes e modernas tecnologias do mercado, o Teatro Municipal de Ananindeua possui sistemas de som e luz capazes de receber

espetáculos de média e grande complexidade; assim como exibição de filmes através projetor profissional de 8500 lumens numa tela de 250 polegadas.

A programação de cinema será exibida semanalmente, prestigiando uma produção cinematográfica que transita entre o entretenimento e a educação, além de debates sobre o universo da sétima arte.

Programação de Inauguração do Teatro

Para abrir o palco do Teatro Municipal a atriz Cláudia Abreu apresenta a peça “Virgínia”, baseado nos textos da escritora britânica Virgínia Woolf.

Primeiro monólogo escrito e estrelado por Cláudia Abreu, o espetáculo tem direção de Amir Haddad, e será apresentado também nos dias 02 e 03 de Maio.

Já no sábado e domingo, dias 04 e 05, o Teatro Municipal recebe o musical “Silvero Interpreta Belchior”, com o ator cearense Silvero Pereira, recém vencedor do programa The Masked Singer Brasil. No espetáculo, o artista apresenta 18 músicas que fazem parte do cancioneiro do também cearense Belchior.

A programação está direcionada, prioritariamente aos atendidos nos 10 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS de Ananindeua. Ao todo 700 assistidos estarão na plateia durante os 05 dias de espetáculos.

Novo modelo de gestão

O complexo Cultural Parque Vila Maguary funcionará como administração da recém criada Fundação Centro Cultural Parque Vila Maguary – vinculada à Secretaria Municipal de Cultura – Secult, e em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC.

O objetivo é que o complexo cultural atenda as demandas dos artistas população de Ananindeua, envolvendo os agentes de arte e cultura da cidade, auxiliando a fomentar a cadeia de produção cultural do município.

Segundo a presidente da Fundação Parque Maguary, a jornalista e gestora cultural Dani Franco, os equipamentos de teatro, cinema, museu e galeria instalados no complexo, serão o esteio de uma programação diversificada, abrangente, proporcionando ainda a formação artística e intercâmbio de troca de saberes locais e nacionais.

“A finalidade deste complexo é que os artistas sintam esses espaços como sendo lugares onde a cultura se faça afirmação de identidade e cidadania”, destaca a gestora. Segundo ela, o teatro é a casa de todo artista e o Teatro Municipal é a casa dos artistas de Ananindeua. “Um dos nossos objetivos é também inserir a cidade no circuito nacional de exibição de filmes, peças e espetáculos de grandes nomes do teatro nacional. Para isso, já iniciamos recebendo artistas renomados, que têm seus trabalhos reconhecidos e que estão vindo para celebrar conosco este momento histórico.”

SERVIÇO

Programação de Inauguração do Parque Vila Maguary

Dia 28 de abril

09h – Abertura dos portões

Cortejo cultural

Inauguração do Casarão do Curtume

Inauguração da Galeria Jorge Granhin

11h – Grupo de Carimbó Toró-Açu;

16h – Cultura Hip Hop (CRAS)

17h – Show Trilogia: Nilson Chaves, Lucinnha Bastos e Mahrco Monteiro;

19h – Cerimônia oficial de inauguração;

20h – Show Banda Fruta Quente;

22h – Queima de fogos

Toda a programação é gratuita.

Imagem: Ascom/PMA