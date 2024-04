Oprah Winfrey participa de evento em São Paulo e é prestigiada por famosos

A rainha da TV norteamericana Oprah Winfrey está no Brasil para o Legends in Town, evento que acontece em São Paulo nesta quarta-feira (10/4). Oprah foi entrevistada por Taís Araújo e falou sobre a sua experiência de vida enquanto mulher comunicadora e empreendedora. Encantada pelo Brasil, ela foi fotografada com a blusa do país.

Além de Oprah, o evento terá a participação de nomes como: Rodolfo Schneider, diretor geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Ana Paula Padrão, apresentadora da Band; Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social do Ifood; Ana Luiza Mclaren, presidente do Conselho de Administração da Enjoei; entre outros.

Famosos como Lázaro Ramos, Rodriguinho, Thelma de Assis, Pepita, Jessi Alves e Tia Má, prestigiaram o evento, que está sendo acompanhado pela Band.

Fonte: Portal Lédo Dias/Foto: Brazil News