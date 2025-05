Disponível no streaming: Este filme foi um fenômeno cult, misturando faroeste com filmes de guerra

Uma incrível raridade diretamente da Finlândia.

Os limites do que se está disposto a ver na tela são inteiramente pessoais, gerando uma disparidade entre perspectivas tão pronunciada que quase se pode ver a outra pessoa como um alienígena. Provavelmente se sentiram assim aqueles que se deleitam com o terror ou a violência mais explícita e tentaram explicar isso a pessoas que não querem nem pensar que os filmes podem chegar a esses extremos.

Existem motivos diferentes para poder se aproximar de uma experiência tão extrema sem ficar traumatizado, e pode-se incluir o poder de dissociar completamente o que se vê como uma ficção pura. Embora também a pura sensação de catarse de poder presenciar algo explosivo sem ter que se arriscar minimamente, deixando-se levar pela destruição de um filme como Sisu: Uma História de Determinação.

A febre do ouro e a chegada dos nazistas

Um dos filmes de ação mais insanos dos últimos anos finalmente pode ser visto em streaming através do Prime Video, o que é uma ótima notícia para os fãs da ultraviolência. Jalmari Helander nos entrega um coquetel de thriller bélico bem sujo cruzado com ação brutal e com um toque de western que foi um verdadeiro fenômeno cult em festivais especializados como Sitges, onde levou o prêmio de melhor filme.

Nos encontramos em uma Segunda Guerra Mundial próxima da agonia, no ano de 1944. Os últimos suspiros do conflito ainda acontecem no Norte da Finlândia, onde um grupo de nazistas com sua artilharia está em retirada. No caminho, encontram um solitário garimpeiro, e quando tentam roubar seus tesouros, se meterão em uma batalha mais sangrenta que os anos precedentes.

Helander estabelece um conflito direto, sem restrições, sustentado em vários dos pilares do western sem ter que levá-lo ao velho oeste americano. O solitário “pistoleiro” enfrentado aos bandoleiros estrangeiros que, embora não cheguem realmente a um povoado, vêm causar desastres em território que não lhes corresponde.

Sisu: faroeste antifascista

Depois chegam as reviravoltas, e não é referência apenas à mistura de gêneros ou à exibição violenta. A introdução do exército nazista faz deste também um potente manifesto antifascista que torna ainda mais eufórico o confronto e a aniquilação impiedosa de inimigos, algo em que Sisu não se contém.

Os componentes bélicos permitem a Helander se divertir mais idealizando sequências de confronto, como colocar tanques na batalha, mas seu filme brilha também no corpo a corpo. A escalada da luta, levando a que sangue e lama se misturem de maneira indistinguível, faz de Sisu um entretenimento fabuloso se você não tem receios com o que quer ver na tela.

Sisu: Uma História de Determinação está disponível para streaming e aluguel digital no Prime Video.

Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues