Onze dias após estreia no SBT, Datena anuncia pausa. Entenda!

Onze dias após sua estreia no programa Tá Na Hora, no SBT, o apresentador José Luiz Datena anunciou seu afastamento temporário da atração. O motivo? Ele visa descansar no período das festas de fim de ano junto da família e retornar no início de 2025.

Nesse período, ele será substituído pelos apresentadores Darlisson Dutra e Bruno Peruka. Dutra, que é do SBT News, ficará no comando do Tá Na Hora durante a semana do Natal, enquanto Peruka, da Rede Massa – afiliada do SBT -, assumirá no recesso de Ano Novo.

O anúncio fez surgir rumores de que Datena estaria de saída da emissora do Grupo Silvio Santos, algo que o ex-contratado da Band negou.

– Já mandaram o Datena embora! Só ficou duas semanas. Para vocês que fazem essa torcida, vocês vão pagar caro. Vou ficar aqui por muito tempo, se Deus quiser! – declarou ele.

Fonte: Pleno News Foto: Frame de vídeo / SBT