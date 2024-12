Jair Bolsonaro usa meme nas redes para ironizar alta do dólar

Neste sábado (21), o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para se manifestar sobre a alta do dólar. Ele publicou uma imagem ironizando o caso.

O post cita ainda a gasolina. Durante sua gestão, Bolsonaro foi alvo de críticas por parte de opositores.

Com os valores acima dos que foram registrados em seu governo, o líder da direita usou um meme feito com personagens do seriado Chaves.

Durante a semana, o dólar chegou a bater R$ 6,30, mas recuou com leilões do Banco Central. Por fim, a moeda americana fechou em queda, na sexta-feira (20), na casa dos R$ 6,07.

Na última quarta-feira (18), o UOL reportou que a gasolina “só vale a pena em nove estados do país”. A primeira quinzena do mês de dezembro foi boa para o etanol frente à gasolina, com o biocombustível sendo considerado em 18 estados brasileiros como o combustível mais vantajoso a ser utilizado.

Ainda de acordo com a reportagem, a média do litro da gasolina foi de R$ 6,29 e a média do litro do álcool, R$ 4,26. A cidade que registrou maior preço médio da gasolina foi Feijó (AC), com R$ 7,50, enquanto a cidade gaúcha de Coronel Bicaco tem o valor mais baixo, R$ 5,45. A publicação considerou a primeira quinzena do mês de dezembro, com levantamento da empresa Ticket Log com exclusividade para o UOL Carros.

Fonte: Pleno News Foto: Alan Santos/PR