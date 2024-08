Operação conjunta coíbe “rolezinho” e apreende 14 motocicletas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob participou da operação “Rolezinho”, comandada pela Polícia Militar (PMPA), por meio do 24° Batalhão da PM. A operação ocorreu a partir de 22 horas de sexta-feira, 2, até 1 hora da madrugada de sábado, 3, na área do 24°BPM, no Conjunto Maguari e na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde.

O objetivo maior da operação foi coibir o Rolezinho, prática que consiste no deslocamento de centenas de motocicletas, cometendo infração de trânsito, poluição sonora e desordem em geral na cidade. Como resultado, 14 motocicletas foram autuadas e removidas por descarga adulterada, licenciamento vencido, condutores e passageiros sem capacete; e placas cobertas.

Imagem: Agência Belém