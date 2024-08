TJD empossa hoje a nova diretoria para o biênio 2024/2026

O Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paraense de Futebol (TJD/FPF) empossa nesta terça-feira, 06, a partir das 17 horas, os advogados Rodolfo José Ferreira Cirino e Saulo César Oliveira de Oliveira, respectivamente, presidente e vice-presidente, para um mandato de dois anos (2024/2026). A solenidade de posse acontecerá no restaurante do Estádio Mangueirão.

A eleição aconteceu na última segunda-feira, 05, no próprio plenário “Bichara Frahia Neto”, presidida pelo ex-presidente do pleno, advogado e jornalista Hamilton Gualberto, que agradeceu a todos auditores que trabalharam durante a sua gestão, sobretudo os novos auditores que serão empossados hoje.

Como houve apenas uma chapa inscrita, Rodolfo Cirino e Saulo César foram aclamados para comandarem o destino do tribunal que virá com muitas novidades objetivando colocar o TJD/FPF numa posição de destaque no cenário nacional, pois, declarações do novo mandatário Rodolfo Cirino, garra e determinação não irão lhe faltar, como com os demais pares que farão parte do novo tribunal da corte desportiva.

Os demais auditores do TJD/FPF são os advogados Fábio Santos, Jeff Launder Moraes, Fábio Augusto Soares, Diego Magno de Moraes, Rodrigo Albuquerquer, Everson da Silva Veras, Daniel Cruz e Procuradora Geral, advogada Bruna Braga da Silveira.

Durante a solenidade de posse, cinco pessoas serão homenageadas pelo nosso TJD, pelos relevantes serviços prestados ao desportos do Pará. Os homenageados serão Daniel Lavareda, André Cavalcante, Ricardo Gluk Paul, José Ângelo de Miranda e Fabrizio Nascimento.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar