Detran inicia fiscalização em Salinas e registra duas prisões por alcoolemia

Abordagens e diversas ações de fiscalização são desenvolvidas pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) no município de Salinópolis neste primeiro final de semana das férias escolares, como parte da Operação Verão 2024.

“Estamos iniciando hoje, a operação verão 2024 em Salinópolis e em outros balneários com toda a equipe, toda a estrutura da segurança pública. É o Governo do Estado presente para proporcionar mais segurança para os nossos veranistas aproveitarem”, destacou diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

As ações de fiscalização são realizadas para garantir a segurança viária dos veranistas. Somente na sexta-feira, 5, foram registradas duas prisões pelo crime de alcoolemia.

“As abordagens estavam sendo realizadas, na rodovia PA-444, e durante a ação foi constatado que dois condutores estavam sob influência de álcool. Foi constatado também que o índice de alcoolemia no condutor estava acima do permitido em Lei, e também foi conduzido à autoridade judicial para a fim de enquadramento do artigo 306, crime de trânsito. Também junto a isso, uma remoção do veículo irregular, que não conseguiu sanar a generalidade e pagar o déficit que custava para o veículo, que foi removido ao parque de atenção de trânsito”, explicou Ivan Feitosa, coordenador de operação e fiscalização do Detran.

O Detran estará com equipes de fiscalização para garantir o cumprimento da operação Lei Seca nas rodovias PA 124 e 444 durante toda a operação Verão 2024.

Imagem: Agência Pará de Notícias