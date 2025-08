Operação Verão 2025: crimes de furto e roubo caem em até 15% no Pará, diz balanço final

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou, nesta terça-feira (5), os resultados da Operação Verão 2025, realizada entre 28 de junho e 4 de agosto em 50 localidades do estado, com o apoio de mais de 9 mil agentes públicos.

Segundo dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac):

Os casos de furto reduziram 14,8% em comparação ao ano anterior de 4.935 ocorrências em 2024 para 4.206 em 2025.

Os crimes de roubo caíram 12,5%, passando de 1.821 registros em 2024 para 1.593 em 2025.

O secretário Ualame Machado destacou que o período de férias escolares em julho foi atípico, determinando uma concentração eficiente das ações nas localidades com maior movimento de veranistas. Ele ressaltou que foram combinadas medidas como controle de som e circulação de trailers em praias, policiamento ostensivo e fiscalização de estabelecimentos.

Além disso, outros indicadores também apresentaram queda relevante:

Os casos de lesão corporal seguida de morte caíram 66,7%, registrando apenas uma ocorrência em 2025 contra três no ano anterior.

A importunação sexual diminuiu 42,3%, com 41 casos neste ano ante 71 em 2024.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB)

Os casos de roubo se mantiveram estáveis, com 816 registros em ambas as comparações entre 2024 e 2025.

Os furtos na RMB tiveram redução de 7,2%, caindo de 1.449 em 2024 para 1.345 em 2025.

Ações operacionais complementares

Durante o período, foram fiscalizados 9.242 estabelecimentos, com 460 intimados e 534 fechados por irregularidades. Também foram realizadas 654 prisões, cumprimento de 102 mandados de prisão e apreensão de 70.820 kg de entorpecentes. O Corpo de Bombeiros orientou mais de 41 mil pessoas, realizou 535 atendimentos pré-hospitalares e localizou 201 crianças perdidas.

As operações envolveram ainda 26.485 testes de alcoolemia, 97 prisões por embriaguez ao volante, 96 perícias da Polícia Científica, equipes de atendimento à imprensa, e estrutura de segurança digital com centros de comando e controle (CICC) em locais como Salinópolis e Mosqueiro.

Por que este balanço é relevante?

Demonstra uma resposta efetiva e integrada das forças de segurança durante o período de alta temporada.

Permite identificar boas práticas adotadas e replicáveis em outras épocas de maior movimento.

Comprova que estratégias preventivas e operacionais bem coordenadas podem reduzir significativamente a criminalidade.

Imagem: Agência Pará