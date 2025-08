Presente de luxo: Virgínia Fonseca recebe Rolex de R$ 160 mil com bilhete misterioso

A influenciadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, foi surpreendida com mais um presente misterioso durante sua estadia em Dubai. Na terça-feira (5), ela mostrou em suas redes sociais que recebeu um luxuoso relógio Rolex avaliado em cerca de R$ 160 mil, acompanhado de um bilhete enigmático.

O modelo Datejust-31, feito em aço Oystersteel, ouro Everose e diamantes e mostrador cor rosé cravejado de diamantes e uma pulseira jubilee, foi exibido pela influenciadora com a legenda “Perfeito”.

O presente veio com um bilhete sem assinatura, com uma mensagem carinhosa e reflexiva: “Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho”.

Recentemente, Virgínia já havia recebido um buquê de rosas vermelhas em seu hotel, também sem identificação do remetente. A influenciadora está nos Emirados Árabes com seus três filhos, além dos amigos Lucas Guedez e Hebert Gomes.

Desde que anunciou sua separação de Zé Felipe, em maio, Virgínia tem mantido uma relação de amizade com o cantor.

Foto: Reprodução redes sociais

Por Marina Moreira

