Polícia Militar do Pará prende homem com droga amarrada ao corpo em Juruti, no Baixo Amazonas

O mau cheiro e o nervosismo de um passageiro chamaram atenção de policiais militares durante uma fiscalização no Porto Hidroviário de Juruti, na região do Baixo Amazonas, no Pará. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu 2,605kg de maconha em tabletes amarrados ao corpo de Deusdete de Oliveira Junior, de 28 anos.

A prisão ocorreu na noite da última terça-feira, 9, resultado da Operação de Fiscalização Portuária Rios Seguros, contra tráfico de drogas interestadual e exploração sexual infantojuvenil.

Segundo a polícia, o passageiro vinha do Estado do Amazonas e após o flagrante, ele foi encaminhado à delegacia do município de Juruti. O preso responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas e está à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação