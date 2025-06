Organizações podem solicitar espaço na Blue Zone da COP30 em Belém

Organizações credenciadas pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) já podem manifestar interesse para ocupar pavilhões e escritórios de delegações na Blue Zone da COP30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém. As solicitações podem ser feitas até o dia 2 de julho, por meio de edital aberto nesta semana.

A Blue Zone é a área oficial e restrita da conferência, onde ocorrem as negociações diplomáticas, além de eventos organizados por países e instituições credenciadas. Os pavilhões são espaços voltados para a apresentação de ações climáticas, soluções sustentáveis, além de exposições culturais e gastronômicas dos territórios participantes.

Brenda Maradei, coordenadora do Núcleo COP30 do Estado do Pará, destaca que esse momento é fundamental para promover a diversidade, a cultura e o intercâmbio de experiências entre os países. “É uma oportunidade para que as 196 partes que compõem as Nações Unidas apresentem suas culturas, suas ações no combate ao aquecimento global e mostrem a riqueza de seus territórios”, afirmou.

Ela também ressalta que a Blue Zone é uma das áreas mais disputadas da conferência. “É um espaço onde se encontram soluções ambientais, educacionais e diferentes experiências de todo o mundo. Ter isso em Belém, na Amazônia, é algo muito significativo”, disse.

Inicialmente, os espaços são destinados a observadores credenciados, instituições reconhecidas pela UNFCCC e representantes dos países signatários. Caso haja disponibilidade, a abertura poderá ser estendida a outros participantes.

As organizações interessadas podem acessar o edital, os critérios e mais informações no site oficial da COP30: http://www.cop30.br.

Imagem: Agência Pará