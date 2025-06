Operação “Amparo Violeta”: Polícia prende mulher por aplicar golpes em idoso de 90 anos em Belém

A Polícia Civil do Pará deflagrou a operação “Amparo Violeta” para combater crimes contra idosos em situação de vulnerabilidade. A ação, realizada nos municípios de Belém, Ananindeua e Magalhães Barata, foi divulgada nesta quarta-feira (18) e resultou em quatro mandados de busca e apreensão e na prisão preventiva de uma mulher em Belém.

De acordo com as investigações, a suspeita mantinha um relacionamento com um idoso de 90 anos e, de forma criminosa, falsificava documentos para fraudar a idade dele e realizar empréstimos em instituições financeiras. Além disso, ela controlava todo o rendimento da vítima, que só descobriu o golpe após adoecer.

“Nós localizamos a investigada e demos cumprimento à prisão preventiva. Ela foi conduzida à delegacia para as medidas cabíveis”, explicou a delegada Vanessa Macedo.

Na operação, foram apreendidos materiais eletrônicos, documentos e bens da vítima. Os aparelhos foram encaminhados para perícia, e as investigações seguem para apurar todos os detalhes do caso.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar qualquer tipo de violência ou abuso contra pessoas idosas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números Disque 100, Disque-Denúncia 181 ou diretamente na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), localizada na Rua Domingos Marreiros, 2019, no bairro do Umarizal, em Belém.

