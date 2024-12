Pabllo Vittar e João Gomes lançam clipe novo nesta sexta-feira(13), e se apresentam no Festival Psica em Belém no fim de semana

A dupla que promete agitar o festival Psica em Belém, Pabllo Vittar e João Gomes, presenteia os fãs com o lançamento do videoclipe de “Vira Lata” nesta sexta-feira (13), às 18h. As gravações do feat aconteceram no dia 5 de dezembro.

Com o objetivo de capturar a essência do Ibura,em Recife (PE), e de seus moradores, a equipe de produção optou por realizar as gravações ao amanhecer, aproveitando a luz natural para destacar a beleza das vielas e das pessoas que por ali transitam.

No videoclipe de “Vira Lata”, Pabllo Vittar interpreta a esposa de um padeiro, papel vivido por João Gomes. A trama acompanha a dinâmica do casal em seu dia a dia, desde os afazeres domésticos até momentos de descontração em um boteco com os amigos de João.

Festival Psica

João Gomes, o rei do piseiro, agita o Estádio do Mangueirão no dia 15 de dezembro durante o Festival Psica. Já o Pabllo Vittar se apresenta no sábado dia 14.

Foto: Reprodução redes sociais