Alepa concede título de cidadã paraense a Manu Bahtidão

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Pará, a cantora Manu Bahtidão foi agraciada com o Título Honorífico de Cidadã Paraense.

A cantora paraense Manu Bahtidão, consagrada como a melhor intérprete de brega do ano no Prêmio Multishow, tem arrastado multidões por onde passa, tanto no Pará quanto em outros estados brasileiros e até mesmo internacionalmente.

Nascida em Alagoas, a cantora Manu Bahtidão encontrou em Belém o palco ideal para sua carreira, onde se tornou uma das maiores representantes do tecnomelody, ritmo que conquistou o coração dos paraenses.

O título de Cidadã Paraense, concedido por unanimidade pela Assembleia Legislativa, é um reconhecimento formal aos relevantes serviços prestados por Manu Bahtidão à arte e à cultura do estado do Pará.

Foto: Reprodução Rede Sociais