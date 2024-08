Pablo Marçal declara patrimônio, o dobro de 2022; Veja valor!

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) declarou um patrimônio de R$ 193.503.058,17 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor quase dobra a declaração apresentada pelo empresário na eleição de 2022.

Naquela ocasião, quando tentou a Presidência da República e, depois, se candidatou a deputado federal, Marçal declarou um patrimônio de R$ 96.942.541,15. Isso significa que, em dois anos, o patrimônio declarado do ex-coach aumentou em 99,6%.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O bem de maior valor na declaração é a cota de 80% na empresa Aviation Participações, equivalente a R$ 80 milhões.

As aplicações financeiras contribuem para crescer o patrimônio declarado de Marçal: somada, a carteira de investimentos do candidato, que inclui letras de crédito e cotas em fundos de investimentos, foi declarada em R$ 106.193.724.

O ex-coach também declarou R$ 625.920,54 em aplicações de renda fixa, como CDBs e RDBs. Por outro lado, Marçal diz possuir apenas R$ 20 em sua conta corrente do Banco Itaú.

Também está declarado um saldo de R$ 15 mil em uma conta corrente da corretora XP Investimentos.

OUTROS BENS

Marçal declarou possuir uma sala em um prédio comercial em Goiânia, capital de Goiás. O conjunto foi declarado em R$ 100 mil.

No interior do estado, o candidato declarou possuir uma chácara em Trindade, com o valor venal de R$ 62.184,33. O empresário também declarou ser dono de um terreno no Residencial Tamboré, em Barueri (SP), avaliado em R$ 4,9 milhões.

PATRIMÔNIO DA VICE DE MARÇAL

A cabo da Polícia Militar Antonia de Jesus (PRTB), candidata a vice-prefeita na chapa de Marçal, declarou um patrimônio de R$ 292 mil à Justiça Eleitoral.

O patrimônio de Antonia é composto por um imóvel na capital paulista, com o valor venal de R$ 200 mil, por um terreno em Presidente Bernardes, Minas Gerais, avaliado em R$ 80 mil, e por um Corsa 1997, de R$ 12 mil.

Antonia foi confirmada como companheira de chapa de Marçal durante a convenção partidária do PRTB, realizada no último domingo (4). O anúncio foi precedido por um “chá revelação”.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Frame de vídeo / YouTube / Pablo Marçal