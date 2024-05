Pablo Marçal desiste de processo contra Natuza Nery

O empresário Pablo Marçal desistiu do processo que ele moveu contra a apresentadora da GloboNews, Natuza Nery, que o acusou de criar uma fake news sobre obre as enchentes no Rio Grande do Sul. Marçal pedia direito de resposta e indenização por danos morais. As informações são do site jurídico Migalhas.

Marçal organizou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e alegou que durante a entrega das doações, os caminhões enfrentaram dificuldades devido à exigência de notas fiscais pelas autoridades locais.

O vídeo gravado por ele sobre a situação foi chamado de conteúdo falso por Natuza. Com vários vídeos dando apoio para o empresário, mostrando as fiscalizações e multas, Marçal gravou um vídeo-resposta criticando a postura da jornalista.

Ele solicitou a remoção das postagens e seu direito de resposta, com uma retratação publicada em todos os canais onde as notícias foram divulgadas. Mas, no dia 11 de maio, Marçal requereu a desistência da ação sem apresentar argumentos para tanto. O pedido foi homologado no dia 13 de maio pelo juiz de Direito Evandro Lambert De Faria, da 8ª Vara Cível de São Paulo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais