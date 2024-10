Carlos Gomes abre mais vagas para o bacharelado em música e impulsiona a formação de novos músicos

O Instituto e a Fundação Carlos Gomes e a Fundação divulgaram a ampliação da oferta de vagas no processo seletivo do bacharelado em música 2025, as inscrições ainda estão abertas e ficará disponível até o dia 14 de novembro. De acordo com o edital serão ofertadas 40 vagas para as habilitações em canto lírico, instrumento, composição e arranjo e regência de bandas. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial.

Ainda segundo o edital, os candidatos podem concorrer às vagas para estudar os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, violão, clarinete, saxofone, fagote, trompete, percussão, trombone, trompa, tuba e eufônio. As aulas serão ministradas na sede da instituição, em Belém.

Podem se inscrever pessoas que já concluíram o ensino médio ou equivalente, ou concluir os estudos até o período de matricula do curso de bacharelado em música para o período de 2025. O valor da taxa de inscrição é R$ 80,00.

Os candidatos que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência (PcD) ou com hipossuficiência econômica ainda podem requisitar a isenção de taxa de inscrição até a quarta-feira, 30, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site oficial da Fundação Carlos Gomes.

As provas do processo seletivo serão realizadas em três etapas: prova teórica, no dia 17 de dezembro; prova prática, que será no dia 18 de dezembro, além da prova de redação no dia 20 do mesmo mês. Os exames serão realizados na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes, em Belém.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará