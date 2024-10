Zé Carlos, lateral da seleção na copa de 98 morre aos 56 anos

O ex-lateral direito José Carlos de Almeida faleceu nesta sexta-feira (25), em Osasco, aos 56 anos, após sofrer um infarto. Zé Carlos jogou pelo São Paulo e foi convocado para a seleção brasileira.

Zé Carlos, lembrado por sua inesperada convocação para a Copa do Mundo de 1998, teve uma trajetória marcante tanto dentro como fora dos campos. Nascido em Presidente Bernardes, ele construiu sua carreira em diversos clubes do Brasil, e sua passagem pela seleção ficou gravada na memória dos torcedores de futebol.

Após iniciar sua carreira no São José, Zé Carlos manteve uma constante presença em times como Grêmio, Ponte Preta, Joinville e Portuguesa. Sua convocação para a seleção brasileira representou um marco significativo em sua carreira, surpreendendo muitos ao ser chamado no lugar de Conceição para a competição mundial.

Como Zé Carlos Fez História na Copa de 1998?

Em 1998, a Copa do Mundo sediada na França trouxe à tona o nome de Zé Carlos como uma surpresa na seleção brasileira. Nunca antes tendo jogado pela seleção, Zé Carlos entrou como substituto de Cafu na semifinal contra a Holanda. Esta partida notória marcou sua estreia, e ele desempenhou um papel crucial no desempenho do time.

A decisão de convocar Zé Carlos para a Copa foi inesperada, mas sua habilidade e desempenho em campo justificaram a escolha. Sua atuação foi um exemplo de dedicação e talento, destacando-se em momentos críticos do jogo.

Quem Foi Zé Carlos Fora dos Campos de Futebol?

Afora sua vida de atleta, Zé Carlos trabalhava na Secretaria de Esportes de Presidente Bernardes, sua cidade natal. Ele era fortemente envolvido na comunidade local e deixou um legado duradouro nesse campo. No plano pessoal, Zé Carlos estava noivo, e deixou dois filhos de um casamento anterior: Lucas, de 16 anos, e Izabely, de 8 anos.

Sua família e amigos recordarão para sempre sua amizade e contribuição à área esportiva. Ele foi uma figura central em várias esferas de sua vida, balanceando suas responsabilidades profissionais e familiares com entusiasmo.

Quando e Onde Será o Último Adeus a Zé Carlos?

O falecimento de Zé Carlos gerou uma onda de luto entre todos que o conheciam, e as preparações para o velório e sepultamento estão a ser realizadas em Osasco. As datas e horários exatos ainda não foram confirmados, mas espera-se uma ampla participação da comunidade local e do universo esportivo.

Enquanto isso, seu impacto no esporte e na vida das pessoas ao seu redor será eternamente recordado, continuando a inspirar novos talentos e entusiastas do futebol.

