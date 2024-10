Baile da Asa e Espaço Infantil agitam a programação festiva do Cassazum, hoje

A pedida desta sexta-feira, 25, será a realização do tradicional Baile da Asa, promovido pela Diretoria do Cassazum, envolvendo o staff dos militares associados da Aeronáutica e civis. Duas bandas musicais irão incrementar o evento promovendo canções inesquecíveis. A primeira a subir no palco do Salão Nobre do clube militar será A “Black Jack” e a segunda, fechando a programação festiva, é a tradicional e famosa “Fruta Quente”.

Este ano, o Baile da Asa terá à disposição o Espaço Infantil, especialmente preparado para recepcionar todas crianças filhos dos associados. O Espaço funcionará das 20h às 02h, e contará com a presença de monitoras especializadas, além de brinquedos e jogos eletrônicos, proporcionando um ambiente seguro e divertido para crianças de 5 a 10 anos de idade.

CADASTRO

A presidente do Cassazum, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, solicita gentilmente aos pais ou responsáveis que se dirijam à secretaria do clube até às 17h de hoje para realizar o cadastramento das crianças, garantindo a segurança e o controle necessários durante o transcorrer da programação festiva destinada aos filhos (as) dos associados.

FUTEBOL

O diretor de esportes, Cleber, confirmou o adiamento da decisão do primeiro turno do Campeonato Adulto envolvendo os times La Barca x Tracaball. A data será conhecida na próxima segunda-feira. Os resultados da rodada da fase classificatória foram esses: La Barca 3 x 3 Fraternidade e Tracaball 5 x 2 14 Bis.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar