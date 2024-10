Investimentos do Governo do Pará consolidam Belém como capital para grandes eventos

O governo do Pará muda e transforma Belém em centro de referência para grandes eventos esportivos, culturais e corporativos, desde o ano de 2019, início da atual gestão estadual, com investimentos expressivos em setores estruturais da capital paraense.

A cidade vem se consolidando no cenário internacional com equipamentos modernos e capazes de sediar uma série de eventos de destaque. Com efeito, Belém ganha visibilidade como um dos principais destinos de turismo esportivo e de negócios na região Norte do Brasil.

Ainda, neste ano de 2024, a capital paraense será a sede de dois jogos pelas eliminatórias para a Copa América de Basquete Masculino (AmeriCup 2025), competição que ocorrerá na Nicarágua, ano que vem. Os jogos pelas eliminatórias serão realizados na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), nos próximos dias 21 e 24 de novembro, quando a Seleção Brasileira vai enfrentar o Uruguai e o Panamá, respectivamente.

Belém é rota de grandes eventos esportivos

“Sem dúvida, grandes eventos chegando, consolidando Belém, consolidando o Pará como rota dos eventos esportivos, para que nós possamos proporcionar e integrar, através do esporte, a comunidade”, destacou o governador Helder Barbalho, no último dia 15 de outubro. Nesse dia, ele anunciou a vinda da Seleção Brasileira de basquete masculino. O governador estava inclusive acompanhado pelo presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto.

Para 2025, os destaques são a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, marcada para novembro. Mas, Belém também já foi escolhida para receber a final da Supercopa do Brasil, que colocará frente a frente o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil, em janeiro de 2025.

O jogo do Brasil deve marcar a estreia da competição fora do eixo centro-sul do país. Além disso, a capital paraense será palco das eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete Masculino que ocorre em 2027 e uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de Futebol, também em 2027.

Governo estadual investe em estratégias turísticas para atratividade permanente

O governador Helder Barbalho destaca que o planejamento para esses eventos é resultado de uma visão estratégica de longo prazo. “Estamos construindo um calendário que possa permitir com que haja a busca por Belém, a busca pelo Estado do Pará, de forma perene. Que não fique restrita apenas ao Círio de Nazaré ou localizada na COP 30, e sim mensalmente termos grandes eventos na nossa capital”.

O principal palco de eventos esportivos e shows da capital paraense, o estádio do Mangueirão foi modernizado e entregue à população em 2023, e já recebeu a Seleção Brasileira de futebol em jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol de 2026. Com apoio incondicional dos mais de 48 mil torcedores, a Canarinho venceu os bolivianos por 5 a 1.

A lista de grandes eventos em Belém é admirável. Este ano, a cidade já realizou a Feira Pan-Amazônica do Livro, a maior do Norte do Brasil, que atrai leitores e escritores de todo o país. E, também, recebeu os circuitos regionais e nacionais de artes marciais, o Pré-Olímpico de Basquete Feminino e uma etapa nacional de esportes paralímpicos. Essas competições aconteceram entre o Mangueirão e Mangueirinho.

Grandes Festivais e Tradição Cultural

Belém também é reconhecida por sua tradição cultural. O Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Brasil, atrai mais de dois milhões de fiéis e turistas durante a quadra nazarena. No mês de junho, o Parárraiá, o maior evento junino da região Norte, reuniu este ano, mais de 500 mil pessoas em uma semana de programação, com shows e apresentações culturais.

Para 2025, a capital paraense será o palco do Festival “Amazônia para Sempre”. Uma iniciativa realizada em parceria com os organizadores do Rock in Rio, que trará para a cidade, uma banda internacional de renome. O festival é um marco para a valorização da cultura amazônica e a mobilização ambiental, integrando música e sustentabilidade.

O setor de negócios também se destaca na agenda de eventos de Belém. Em 2024, a cidade recebeu importantes Grupos de Trabalho e Forças-Tarefas da Cúpula do G20, com foco ao turismo, meio ambiente e sustentabilidade, incluindo a Pré-Cúpula do Youth20 (Y20), que ocorreu em junho e reuniu jovens lideranças de diversas partes do mundo. Esses eventos reforçam a capacidade da cidade de sediar encontros internacionais de relevância econômica e política.

Iniciativas do governo do Estado fomentam setor produtivo

O chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho, frisa a contribuição desses eventos para a economia paraense. “Estamos garantindo com que o turismo seja gerador de empregos, gerador de renda e de grandes oportunidades ao nosso estado”.

O governador destaca ainda que a agenda de grandes eventos visa não apenas atrair visitantes, mas consolidar Belém como uma capital da Amazônia globalmente reconhecida.

Os investimentos realizados pelo governo do Pará, aliados à recepção de eventos esportivos, culturais e corporativos, colocam Belém no mapa global como um destino estratégico para grandes encontros dentro da Amazônia.

A modernização dos principais equipamentos esportivos e a organização de festivais de entretenimento, de relevância internacional, já estão transformando a capital paraense em um polo dinâmico e vibrante para o turismo e os negócios, o que já imprime um legado duradouro para as futuras gerações.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação