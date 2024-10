Doroty do Pará lança clipe de “Vem Comigo pra Belém” celebrando a cultura e beleza paraense no YouTube

A cantora e compositora paraense Doroty do Pará lançou o tão esperado clipe de sua música “Vem Comigo pra Belém” no YouTube, marcando mais um capítulo em sua ascendente carreira musical. A canção, que é um verdadeiro convite para explorar as belezas naturais e a rica culinária do Pará, destaca-se como uma celebração vibrante da cultura local.

No videoclipe, Doroty convida os espectadores a embarcarem em uma viagem por Belém e outras regiões icônicas do estado, como Mosqueiro, Marudá e Salinas, além de enaltecer pratos típicos como tacacá, maniçoba e pato no tucupi. A letra e as imagens reforçam o orgulho paraense, exaltando tanto as tradições quanto as paisagens encantadoras do Pará.

Doroty, que começou sua carreira em 2019 e já gravou três álbuns, vem conquistando o público com seu estilo autêntico e emocionante. “Vem Comigo pra Belém” é mais do que uma música turística; é uma declaração de amor à sua terra natal, um convite para que todos conheçam a riqueza cultural e natural do Pará.

O clipe está disponível no YouTube e já está conquistando visualizações, mostrando que a trajetória da cantora continua a ganhar força. Para acompanhar mais lançamentos e novidades da carreira de Doroty do Pará, o público pode segui-la nas redes sociais: @dorotydopara.

Assista ao clipe no YouTube: Vem Comigo pra Belém