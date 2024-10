Hospital Barros Barreto dobra número de leitos de UTI adulto

O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA/Ebserh), dobrou a capacidade de atendimento com a inauguração de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. O investimento de R$ 2,5 milhões, proveniente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), irá melhorar o serviço oferecido aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A solenidade foi realizada na tarde desta quinta-feira (24), em Belém (PA), e contou com a presença do vice-presidente da estatal, Daniel Beltrammi.

Com a entrega da obra, segundo a superintendente do CHU-UFPA, Regina Feio Barroso, espera-se o aumento na oferta de cirurgias e a redução na fila de espera por atendimento no HUJBB. “Essa ampliação responde diretamente às necessidades da população, pois a região Norte do país é a que menos possui leitos de UTI. Este investimento impulsiona a assistência aos usuários e reforça nossa missão em oferecer serviços cada vez melhores”, destacou.

As novas UTIs também se tornarão espaços estratégicos para a realização de pesquisas acadêmicas, estudos clínicos e treinamentos em terapia intensiva. As instalações fortalecerão o papel do hospital como instituição de ensino, beneficiando mais de 2 mil estudantes dos cursos de saúde da UFPA, incluindo cerca de 300 residentes, tanto multiprofissionais quanto uniprofissionais, que utilizarão o ambiente para atividades de formação e pesquisa.

BETTINA FERRO

O CHU-UFPA celebrou, ainda, a entrega do novo Almoxarifado Central do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), avaliado em R$ 1,1 milhão.

Com uma área de 180 m², a obra visa melhorar o armazenamento de medicamentos e outros materiais hospitalares, proporcionando um ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais e garantindo o rigoroso cumprimento das normas sanitárias.

COMPROMISSO

Para o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, “o investimento nos hospitais universitários federais garante atendimento gratuito e de qualidade à população, em muitos casos não apenas da capital, como do interior e de outros estados do Norte do país”, afirmou. Ainda de acordo com Pereira da Silva, “representa um grande espaço formativo para nossos estudantes que podem ter contato com o ensino, a pesquisa e a extensão”, complementou.

Vice-presidente da Ebserh, Daniel Beltrammi ressaltou que a meta da estatal é aprimorar cada vez mais os serviços ofertados aos usuários do SUS em todo o Brasil. “Nossa rede está expandindo as operações e ampliando o acesso para cuidar mais e melhor das pessoas. É fundamental estar aqui para que o conhecimento do Pará possa ser aplicado em outros lugares do país”, disse.

MELHORIA CONTÍNUA

No mês passado, o CHU-UFPA, inaugurou um conjunto de obras que somam R$ 10 milhões em investimentos no HUJBB. Foram entregues dez leitos de UTI pediátrica, ampliando a capacidade de internação do hospital para 238 leitos.

Além disso, foram feitas reformas no serviço de Nutrição, com a criação de um refeitório para residentes e acompanhantes, melhorias no Almoxarifado Central, na Central de Abastecimento de Farmácia (CAF), além da construção de um novo abrigo para resíduos sólidos, visando maior controle ambiental.

REPRESENTANTE

Durante a agenda, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), foi representado pelo secretário de Saúde de Belém, Pedro Anaisse. Os leitos disponíveis nos hospitais Barros Barreto e Bettina Ferro são regulados pela Rede Municipal de Saúde.

SOBRE A EBSERH

O CHU-UFPA faz parte da Rede Ebserh desde 2015. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Imagens: Divulgação