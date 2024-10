Dia Nacional da Saúde Bucal: Semsa destaca o fluxo de atendimento odontológico no município

Para celebrar o Dia Nacional da Saúde Bucal e do Dentista, ontem, sexta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) destaca os serviços odontológicos acessíveis à população Santarena. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão disponíveis cuidados preventivos, como limpezas, extrações e restaurações, além de atendimentos especializados nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e no Laboratório de Prótese, onde são realizados procedimentos mais complexos, incluindo cirurgias. Já para emergências, um consultório odontológico está preparado para atender na UPA.

Instituído pela Lei nº 10.465/2002, o Dia Nacional da Saúde Bucal e do Dentista reforça a importância dos cuidados com a boca para o bem-estar geral e homenageia os profissionais da área . Essencial para funções como fala, mastigação e respiração, a boca é a maior cavidade do corpo em contato direto com o ambiente, facilitando a entrada de microrganismos que podem afetar a saúde. Manter uma boa higiene bucal não só previne problemas dentários, mas, também, contribui para a saúde do organismo como um todo.

A rede pública de Santarém conta com 44 equipes de saúde bucal espalhadas por toda a cidade, planalto e áreas ribeirinhas, proporcionando desde a atenção primária até atendimentos especializados e de urgência. Cada consultório é equipado com cadeiras odontológicas modernas, refletores, sugadores, compressores e tudo o que é necessário para oferecer o melhor em saúde bucal.

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Na zona urbana, a rede de atenção primária conta com 29 UBS’s equipadas com consultório, incluindo as unidades Jaderlândia, Santo André I e II, Uruará I e II, Floresta, Interventoria, Livramento, Vitória Régia, Diamantino, Santarenzinho, Maracanã, Aparecida, Maicá, Aeroporto Velho, Conquista, Salvação I e II, Matinha, Mapiri/Liberdade, Santana, Jardim Santarém, Nova República, Área Verde, Amparo, Aldeia, Jutaí, Prainha e Esperança.

No planalto santareno, encontram-se mais onze consultórios nas UBSs de Nova Esperança do Ituqui, São José, Boa Esperança, Nova Esperança, Jacamim, Tiningú, Alter do Chão, São Braz, Mararu, Cipoal e Tabocal.

Na região de Rios, há um consultório fixo na UBS do Lago Grande do Curuai, além de três consultórios móveis nas Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) Ailton Barros, Abaré I e Abaré II.

As UBSs oferecem atendimento para todas as faixas etárias mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Entre os serviços disponíveis estão profilaxia (limpeza), aplicação de flúor, restaurações, extrações dentárias, orientações sobre higiene bucal e encaminhamentos para especialidades odontológicas, quando necessário.

SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA

A Semsa dispõe de três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO): um no bairro Santana (Tipo III), outro em fase de revitalização no bairro Maracanã, e um Laboratório de Próteses inaugurado em junho, por ocasião dos 361 anos de Santarém, no bairro Santa Clara.

Esses centros atendem pacientes de todas as idades, que precisam ser encaminhados pelas UBS para receber serviços especializados, como diagnóstico bucal com foco na detecção de câncer de boca, periodontia, cirurgia oral, endodontia e odontopediatria. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Os atendimentos de urgência e emergência são feitos no consultório odontológico da Unidade de Pronto atendimento (UPA) 24 horas. O acesso ocorre por demanda espontânea, com atendimento à população todos os dias da semana, 24 horas por dia. Localizada na Avenida Curuá-Una, S/N, no bairro São José Operário. Infecção dentária, dor de dente intensa, hemorragias gengivais, traumatismos dentais, ósseos e dos tecidos moles (gengiva, língua e lábio) e outros estão dentre os atendimentos ofertados.

“Hoje celebramos o Dia do Cirurgião-Dentista e o Dia da Saúde Bucal, uma data significativa que reflete o esforço e dedicação dos profissionais na linha de frente, essenciais para que o serviço aconteça. A gestão tem avançado consideravelmente nesse serviço fundamental para a população. Não podemos deixar de valorizar o cirurgião-dentista, que desempenha um papel essencial nas UBS’s da nossa cidade, com dedicação e compromisso. Com essa mesma seriedade, continuaremos a honrar o SUS, levando saúde bucal de qualidade aos usuários que procuram a nossa rede”, pontua o coordenador de Saúde Bucal da Semsa, Jey Coelho.

Imagens: Divulgação