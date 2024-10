As inscrições para o Eixo Formativo encerram-se na próxima quarta-feira (30)

Na próxima quarta-feira (30), é o último dia para as inscrições da 2ª turma do ‘’Eixo Formativo’’, voltada para profissionais de saúde pública que desejam se capacitar para atuar no atendimento a pessoas com o diagnostico do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento será realizado em Belém, por intermédio da parceria entre a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa); Escola Técnica do SUS no Pará “Dr. Manuel Ayres” (ETSUS); e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

Os profissionais podem se inscrever pelo site da Sespa, na aba da ETSUS, na qual encontrarão o edital completo com todas as informações necessárias por meio do link do formulário.

Como requisito à inscrição, é necessário ser profissional da área de saúde: Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro Especializado em Reabilitação e Referência em TEA (Certea), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade Municipal de Saúde (UMS), Atenção Primária à Saúde (APS), Estratégia Saúde da Família (ESF), ambulatórios em saúde e Unidades de Referência Especializada Materno Infantil (Uremia) e deverá estar exercendo suas funções no SUS como servidores estaduais e/ou municipais, que atendam pessoas com autismo nos municípios das 12 Regiões de Integração (Guajará, Guamá, Marajó, Tocantins, Carajás, Lago do Tucuruí, Rio Caeté, Araguaia, Baixo Amazonas, Rio Capim, Tapajós e Xingu) do Estado do Pará.

Foto: Tarcísio Barbosa (Ascom CIIR)