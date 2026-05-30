Paciente com suspeita de Ebola é internado em SP

Homem de 37 está em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e passando por exames
Giovana Christ, da CNN Brasil
A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) está investigando um caso suspeito de doença pelo vírus Ebola, registrado pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP) neste sábado (30).
De acordo com um comunicado enviado pela secretaria à CNN Brasil, o paciente de 37 anos está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas — considerado uma referência para o atendimento das suspeitas de Ebola. O caso ainda não teve confirmação por meio de testes laboratoriais.
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“A investigação foi iniciada de forma preventiva após a identificação de critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com caso suspeito, conforme protocolos nacionais e estaduais”, diz o documento.Play Video
O homem esteve na República Democrática do Congo (RDC) e teve sintomas como febre, uma das características da doença causada pelo vírus.
“As medidas previstas foram adotadas a partir da identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos. O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.
O Ministério da Saúde se pronunciou sobre o caso, dizendo que o paciente de 37 anos passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) — onde seu caso foi primeiramente investigado como malária — antes de ser transferido para o Emílio Ribas.
“Ao chegar à unidade de referência, encontrava-se em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação”, diz o documento enviado à CNN Brasil.
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