Paciente com suspeita de Ebola é internado em SP

Homem de 37 está em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e passando por exames

Giovana Christ, da CNN Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) está investigando um caso suspeito de doença pelo vírus Ebola, registrado pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP) neste sábado (30).

De acordo com um comunicado enviado pela secretaria à CNN Brasil, o paciente de 37 anos está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas — considerado uma referência para o atendimento das suspeitas de Ebola. O caso ainda não teve confirmação por meio de testes laboratoriais.

https://3df65592d5d595a7555a556611c66387.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Leia mais

“A investigação foi iniciada de forma preventiva após a identificação de critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com caso suspeito, conforme protocolos nacionais e estaduais”, diz o documento.Play Video

O homem esteve na República Democrática do Congo (RDC) e teve sintomas como febre, uma das características da doença causada pelo vírus.

“As medidas previstas foram adotadas a partir da identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos. O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

O Ministério da Saúde se pronunciou sobre o caso, dizendo que o paciente de 37 anos passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) — onde seu caso foi primeiramente investigado como malária — antes de ser transferido para o Emílio Ribas.

“Ao chegar à unidade de referência, encontrava-se em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação”, diz o documento enviado à CNN Brasil.

Foto reprodução