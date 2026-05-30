domingo, maio 31, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Suspeita de Ebola no Brasil: risco de contágio da doença é baixo?

Transmissão do vírus ocorre por meio do contato com alguém infectado

Maria Paula Giacomelli, colaboração para a CNN Brasil

Um homem de 37 anos foi hospitalizado em São Paulo com suspeita de doença pelo vírus Ebola. Ele está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital, e passa por testes.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do estado, o paciente esteve na República Democrática do Congo (RDC) recentemente e apresentou febre, um dos sintomas da doença causada pelo vírus. O país do continente africano enfrenta uma epidemia de Ebola, com o registro de cerca de 170 mortes. Uganda, país que faz fronteira com a República Democrática do Congo, já registrou três casos.

Como ocorre a transmissão do Ebola?

vírus do ebola pode ser transmitido por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de alguém infectado – incluindo animais ou cadáveres –, ou a partir do contato com superfícies e objetos contaminados.Play Video

Se comparado à Covid-19, por exemplo, o risco de contágio é bem menor, já que o vírus Ebola não é transmitido pelo ar. Isso faz com que os riscos de uma nova pandemia sejam pequenos.

Outra coisa que torna o risco de transmissão menor é que, com o Ebola, não há transmissão durante o período de incubação. A infecção se torna transmissível geralmente a partir do momento em que o paciente já apresenta sintomas, o que facilita o rastreamento de contatos e o controle da doença.

“O surto é preocupante, mas o risco de pandemia igual ao da Covid é pequeno. Dessa vez, o surto demorou para ser detectado porque a Organização das Nações Unidas sofreu um desmonte de recursos de programas na África“, afirmou a médica infectologista Mirian Dal Ben, do Hospital Sírio-Libanês, em entrevista recente à CNN Brasil.

Os sintomas, que surgem entre dois e 21 dias após o contágio, incluem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, vômitos e diarreia. Em casos mais graves, o paciente pode evoluir para febre hemorrágica, com risco de sangramentos.

Como é possível se prevenir do Ebola?

Por enquanto, ainda não há nenhuma vacina disponível para uso clínico. A melhor prevenção é evitar o contato com animais ou pessoas doentes que possam estar com o vírus. As principais medidas, segundo o Ministério da Saúde, são:

  • Evitar áreas de surto;
  • Lavar as mãos com frequência;
  • Evitar contato com pessoas infectadas;
  • Não manusear corpos de pessoas infectadas.

Uma das formas de combate à doença, conforme pontuou a especialista, é o envio de água e de materiais hospitalares e sanitários para as regiões de surto no continente africano. “Se forem instaladas medidas de saúde pública e se as fronteiras forem monitoradas, se houver rastreamento, facilita o controle da doença”, acrescenta Dal Ben.

Victoire Mukenge/Reuters via CNN Newsource

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Por que você não deve se preocupar com uma pandemia de Ebola
Próximo artigo
Mulheres adoecem mais, e muitas ainda não são ouvidas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,536FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315