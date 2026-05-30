Pessoas estão sempre pensando no “vírus do momento”, diz especialista

Sandee LaMotte, da CNN

Mais um episódio alarmante de Ebola. Um raro e contagioso hantavírus. Manchetes impactantes sobre vírus letais em lugares distantes podem estar assustando as pessoas desnecessariamente.

“As manchetes são assustadoras, mas, honestamente, o risco para o viajante comum em relação a esses vírus é essencialmente inexistente”, afirmou o Dr. Thomas Moore, professor clínico de medicina na University of Kansas School of Medicine-Wichita.

No entanto, as pessoas estão sempre preocupadas com o “vírus do momento”, disse o Dr. Ronald Nahass, presidente da Infectious Diseases Society of America e professor clínico de medicina na Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, em New Brunswick, Nova Jersey.Play Video

“Um vírus é intangível: você não pode vê-lo, não pode senti-lo até ficar doente, então é uma preocupação real para muitas pessoas. Eu o chamo de inimigo invisível”, disse Nahass. “E o que piora a situação é o nosso PTSD coletivo em relação à Covid, então imediatamente saltamos para a preocupação com a próxima pandemia.”

O medo de um vírus não deve se traduzir em preocupação com outro, porque cada vírus tem sua própria “personalidade”, disse o Dr. William Schaffner, professor de doenças infecciosas, políticas de saúde e prevenção no Vanderbilt University Medical Center, em Nashville, Tennessee.

“Pense em todos os seus primos. Eles podem ter o mesmo sobrenome, mas cada um é distinto e individual”, disse Schaffner. “A Covid pode ter se espalhado pelo mundo, mas o Ebola é muito diferente.”

Por que você não deve se preocupar com uma pandemia de Ebola?

Para ser infectado com Ebola, é necessário contato direto com a pele, sangue ou fluidos corporais, como fezes e vômito. Na África, o Ebola frequentemente se espalha devido aos costumes locais de sepultamento: os enlutados lavam, tocam e beijam o corpo ainda infeccioso como despedida final.

“Além disso, os familiares cuidam de seus entes queridos doentes em casa à medida que eles ficam progressivamente mais enfermos, e é aí que ocorre a transmissão para os cuidadores”, disse Schaffner.

Ainda assim, muitas pessoas temem ser expostas ao Ebola ao viajar de avião com alguém proveniente da África Central ou Oriental, onde o surto atual está concentrado, disse ele.

“Uma pessoa em um avião infectada com Ebola que está perfeitamente saudável e não apresenta sintomas não representa nenhum risco para os demais passageiros”, afirmou Schaffner.

“Lembre-se: só quando a pessoa infectada fica gravemente doente é que ela se torna um perigo para os outros. Este é um conceito muito difícil para as pessoas compreenderem.”

Por que você não deveria se preocupar com uma pandemia de hantavírus?

A maioria das cepas de hantavírus na América do Norte não é transmissível de pessoa para pessoa. A infecção ocorre quando as pessoas inalam partículas da urina, fezes ou saliva de camundongos e ratos infectados. Os casos de hantavírus comum são raros: apenas 890 foram registrados nos Estados Unidos ao longo de um período de 30 anos encerrado em 2023, de acordo com os US Centers for Disease Control and Prevention.

Uma cepa rara de hantavírus chamada Andes é o único tipo de hantavírus com transmissão limitada de pessoa para pessoa. Encontrada na Argentina e no Chile, a cepa Andes foi responsável pelo recente surto de hantavírus que matou três pessoas que estavam a bordo do navio de cruzeiro de luxo holandês MV Hondius. As autoridades afirmam que é provável que alguns desses indivíduos tenham sido expostos ao Andes antes de embarcarem no cruzeiro.

Para se disseminar, o hantavírus Andes necessita de “contato físico direto, tempo prolongado em espaços próximos ou fechados e exposição aos fluidos corporais da pessoa doente”, afirma o CDC em seu site.

“Gosto de lembrar às pessoas que se tratava de um navio de cruzeiro, onde as pessoas estão, por assim dizer, lado a lado”, disse Schaffner. “Elas interagiam constantemente umas com as outras e com a tripulação, e ainda assim, até agora, houve apenas um pequeno número de infecções. Portanto, embora o Andes seja um vírus contagioso, pode não ser muito contagioso.”

Sobre quais vírus você deveria se preocupar?

A Copa do Mundo chegará aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá em junho, trazendo milhões de torcedores de futebol para gritar germes no ar de estádios superlotados.

No mundo médico, esse é o cenário perfeito para um “evento de contaminação em massa”. Então, quais doenças virais contagiosas são as mais preocupantes para os responsáveis pela saúde na Copa do Mundo, encarregados de proteger o público?

Os mesmos vírus com os quais os especialistas dizem que você deve se preocupar em casa, no trabalho e na escola:

Vírus respiratórios que causam resfriados, gripe, Covid-19 e vírus sincicial respiratório ou VSR (Vírus Sincicial Respiratório);

Vírus intestinais comuns, como o norovírus e o rotavírus;

Doenças virais sexualmente transmissíveis, como herpes e papilomavírus humano (HPV);

Os chamados vírus da infância: sarampo, caxumba e rubéola, frequentemente conhecida como “sarampo alemão”, bem como varicela e poliomielite.

O sarampo é um dos vírus mais contagiosos existentes e é facilmente contido por uma simples vacina. No entanto, as taxas de vacinação contra o sarampo e outros vírus comuns estão caindo rapidamente nos EUA, no Canadá, no México, no Reino Unido e em partes da Europa.

“O que mais nos preocupa agora, para aqueles de nós que atuam em doenças infecciosas, é o sarampo, com bolsões de pessoas não vacinadas nos EUA”, disse Nahass. “Uma pessoa não vacinada na Copa do Mundo poderia levar o sarampo de volta a uma comunidade com baixa cobertura vacinal, e isso desencadearia um surto.”

As taxas de vacinação contra gripe e Covid em crianças também estão caindo, com resultados fatais, disse o Dr. Peter Chin-Hong, professor de microbiologia e imunologia na divisão de doenças infecciosas da University of California, em São Francisco.

“A mortalidade de crianças por influenza atingiu um recorde histórico no ano passado”, disse Chin-Hong. “Se você comparar os números anteriores a 2019 com os de agora, o declínio nas taxas de vacinação pediátrica contra influenza é de cerca de 10%.”

Qual é a melhor forma de se proteger dos vírus?

Como disse Ben Franklin, mais vale um grama de prevenção do que um quilo de remédio. Concentre seus esforços nessas principais áreas, disseram especialistas à CNN.

Pratique a lavagem regular das mãos. “Lavar as mãos com sabão comum e água é sua melhor proteção, não apenas contra vírus, mas também contra infecções bacterianas e outras”, disse Schaffner.

Tente usar um desinfetante em locais onde outras pessoas possam ter deixado seus germes, acrescenta Nahass. “Limpe a alça do carrinho de supermercado antes de usá-lo e tente não tocar no rosto e no nariz até poder lavar as mãos. Tocar o rosto é uma das principais formas pelas quais esses vírus são transmitidos.”

Vacine-se.

Existem vacinas excelentes para muitas das doenças virais mais contagiosas, incluindo sarampo, caxumba, rubéola, catapora, herpes-zóster, poliomielite, VSR, HPV, herpes, rotavírus, influenza e Covid-19.

“Sua melhor chance de se proteger é, claro, tomar todas as vacinas necessárias e manter-se atualizado com essas vacinas”, disse Moore.

Tenha um estoque de máscaras N-95. “Quando os vírus estão ativos, pegue sua máscara e coloque-a”, disse Schaffner. “Isso é particularmente importante para pessoas com alto risco de infecção grave: crianças pequenas, gestantes, pessoas com 65 anos ou mais e qualquer pessoa imunocomprometida.”

“Isso também se aplica a pessoas com doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes e outras condições crônicas”, disse ele. “É muito mais fácil para pessoas com uma condição subjacente terem um caso mais grave de influenza ou Covid que poderia levá-las ao hospital.

Preste atenção ao que você come. Viajar para certos países pode expô-lo a doenças diarreicas, disse Moore. “Seja extremamente cauteloso com o que você come e bebe no exterior”, disse ele. “Sempre dizemos às pessoas: cozinhe, descasque, ferva ou esqueça.”

Evite aglomerações quando os vírus estiverem se espalhando. Assim como na Copa do Mundo, ir a um evento esportivo local ou a um show realizado em ambientes fechados pode expô-lo a vírus, especialmente durante os meses de inverno, quando muitos vírus respiratórios estão no seu pico, disse Schaffner. “Temo que isso também se aplique a cultos religiosos, especialmente se você for de alto risco”, disse ele. “Talvez você possa ser reverente em casa. Tudo depende de quão avesso ao risco você é.”

Reuters