Pagamento do Abono Salarial PIS 2024: confira se você tem direito!

O abono salarial do PIS referente ao ano-base 2022 começou a ser pago na última segunda-feira, 15, para os trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Com valor de até um salário mínimo (R$ 1.412), este benefício é uma importante fonte de apoio financeiro para muitos brasileiros. A seguir, explicamos como verificar se você tem direito ao abono e como realizar o saque.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS?

Os critérios de elegibilidade são fundamentais para garantir que o trabalhador receba o abono salarial. Estar inscrito nos programas PIS/PASEP há pelo menos cinco anos é o ponto de partida. Além disso, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base. Ademais, a remuneração média mensal não pode ultrapassar dois salários mínimos.

Manter os dados atualizados no sistema é essencial, e a responsabilidade disso recai sobre o empregador, que deve informar corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como verificar se você tem direito ao abono salarial PIS?

Para confirmar a elegibilidade ao abono salarial do PIS, os trabalhadores podem utilizar diversos canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. O mais eficiente é acessar o site da CEF ou utilizar o aplicativo Caixa Trabalhador, disponíveis para Android e iOS.

Como realizar a consulta e o saque do abono salarial?

A consulta é bem simples e prática. É importante destacar que a Caixa Econômica Federal disponibiliza essas informações de maneira totalmente online, facilitando a vida do trabalhador. Confira abaixo os passos para consulta:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal ou baixe o aplicativo Caixa Trabalhador no seu celular.

Faça login utilizando suas credenciais bancárias ou número do PIS.

Verifique na área de serviços se o seu abono salarial está disponível.

Para realizar o saque do abono salarial, os procedimentos variam entre clientes da Caixa Econômica Federal e aqueles que não possuem conta no banco. Vejamos:

Para trabalhadores de empresas privadas (PIS)

Clientes da Caixa: O valor é creditado automaticamente na conta corrente ou poupança. Pode ser movimentado pelo cartão da conta, internet banking ou aplicativo do banco.

O valor é creditado automaticamente na conta corrente ou poupança. Pode ser movimentado pelo cartão da conta, internet banking ou aplicativo do banco. Não clientes da Caixa: O depósito é feito em uma conta digital da Caixa e pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Trabalhador. O saque pode ser realizado em agências da Caixa com documento de identificação com foto e o número do PIS.

Para servidores públicos (PASEP)

Banco do Brasil: Verifique o depósito em suas contas no Banco do Brasil. Se necessário, a transferência dos recursos para outras instituições financeiras pode ser feita via TED ou utilizando os terminais de autoatendimento do BB. Em caso de dúvidas, compareça a uma agência do Banco do Brasil com documento de identificação.

Mudanças no calendário do abono salarial em 2024

Para o ano de 2024, o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP foi alterado para simplificar o acesso e garantir maior eficiência na distribuição dos recursos. Agora, os pagamentos serão realizados de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

a partir de 15 de fevereiro Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

a partir de 15 de março Nascidos em março: a partir de 15 de abril

a partir de 15 de abril Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

a partir de 15 de abril Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

a partir de 15 de maio Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

a partir de 15 de maio Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

a partir de 17 de junho Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

a partir de 17 de junho Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

a partir de 15 de julho Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

a partir de 15 de julho Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

a partir de 15 de agosto Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Como consultar o abono salarial PIS?

A consulta do abono salarial do PIS pode ser feita facilmente através dos seguintes aplicativos:

Carteira de Trabalho Digital: Disponível para Android e iOS. Faça o download e realize o cadastro com seu login da conta Gov.br. Acesse a área de contratos de trabalho para verificar o benefício.

Disponível para Android e iOS. Faça o download e realize o cadastro com seu login da conta Gov.br. Acesse a área de contratos de trabalho para verificar o benefício. Aplicativo Caixa Trabalhador: Disponível para Android e iOS. Faça o login com seu CPF e consulte o número do seu PIS/Pasep e informações sobre o abono salarial.

O abono salarial do PIS é uma iniciativa fundamental para proporcionar suporte financeiro a milhões de trabalhadores brasileiros. Verifique se você tem direito ao benefício e siga as orientações para garantir o recebimento de forma ágil e segura.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução