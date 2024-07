Ao vivo | Figueirense x Clube do Remo | Série C | 27.07.24

Figueirense e Remo se enfrentam neste sábado, às 17h, em um duelo que promete muita emoção. A bola rola no Orlando Scarpelli, e as duas equipes chegam com tudo para a 15ª rodada da Série C. Acompanhe todos os lances AO VIVO nas redes sociais do Grupo Marajoara e A Província do Pará.

Com quatro jogos sem vencer, o Figueirense precisa quebrar o jejum para não se distanciar do G-8. O empate com o Tombense na última rodada deixou o torcedor alvinegro preocupado.

Já o Remo, após vencer o CSA, vê a zona de classificação cada vez mais próxima. Uma vitória sobre o Figueirense pode ser fundamental para os planos do Leão.

