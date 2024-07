Petrobras aumenta o preço da gasolina e do gás de cozinha

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 08, aumentos de preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. A elevação vale a partir de amanhã, terça-feira, 09. O litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,20, chegando a R$ 3,01. O litro do gás de cozinha de 13 quilos vai subir R$ 3,10, passando a R$ 34,70.

O último reajuste da gasolina havia sido feito pela Petrobras em outubro de 2023. Na ocasião, houve queda do valor de R$ 0,12 (para R$ 2,81 o litro).

O preço do gás de cozinha, OGLP, não subia desde julho de 2023. O botijão de 13 quilos, naquele momento, custava R$ 31,66.

Na avaliação da Ativa Investimentos, o impacto das altas para o consumidor final devem ser de 3,4%, no caso da gasolina, e de 3,1% no do GLP. Por conta dessas elevações, a corretora aumentou a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,0% para 4,2% em 2024.

“Estimamos que a elevação chegará aos consumidores na segunda quinzena de julho, com primeiro impacto no IPCA fechado desse mesmo mês”, disse, em nota, a Ativa.

